Samedi à la maison Place André Malraux Bourges, 18 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Envie d’un samedi à la Maison ? Venez voir un spectacle, participer à des ateliers, des rencontres, des goûters ou simplement passer du temps ensemble..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. .

Place André Malraux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Fancy a Saturday at La Maison? Come and see a show, take part in workshops, get-togethers, snacks or simply spend some time together.

¿Le apetece un sábado en La Maison? Venga a ver un espectáculo, participe en talleres, tertulias, meriendas o simplemente pase un rato juntos.

Lust auf einen Samstag im Maison? Schauen Sie sich eine Aufführung an, nehmen Sie an Workshops, Treffen und Snacks teil oder verbringen Sie einfach Zeit miteinander.

