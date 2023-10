Le Métier du Temps Place André Malraux Bourges, 15 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Après trois créations remarquées, Julie Delille, s’engage dans une aventure artistique au long cours. Au cœur du Métier du Temps, elle place l’œuvre foisonnante, exigeante et sensible de Paul Valéry, écrivain et poète qui lui a inspiré le nom de sa compagnie, le Théâtre des trois Parques..

2023-11-15 fin : 2023-11-18 . .

Place André Malraux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



After three acclaimed productions, Julie Delille embarks on a long-term artistic adventure. At the heart of Métier du Temps, she places the abundant, demanding and sensitive work of Paul Valéry, the writer and poet who inspired the name of her company, Théâtre des trois Parques.

Después de tres producciones aclamadas, Julie Delille se embarca en una aventura artística a largo plazo. En el corazón de Métier du Temps, sitúa la obra abundante, exigente y sensible de Paul Valéry, escritor y poeta que inspiró el nombre de su compañía, Théâtre des trois Parques.

Nach drei bemerkenswerten Produktionen hat sich Julie Delille auf ein langfristiges künstlerisches Abenteuer eingelassen. Im Mittelpunkt von Métier du Temps steht das umfangreiche, anspruchsvolle und sensible Werk des Schriftstellers und Dichters Paul Valéry, der sie zum Namen ihres Ensembles, Théâtre des trois Parques, inspiriert hat.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT BOURGES