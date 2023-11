Un Pas de Chat Sauvage Place André Malraux Bourges, 7 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Marie NDiaye excelle dans l’art de faire glisser le réel dans l’étrangeté. Dans Un Pas de chat sauvage, deux femmes se confrontent, à travers leur rapport passionné à une chanteuse disparue. Blandine Savetier déploie la profondeur mystérieuse de ce texte dans un spectacle musical..

2023-11-07 fin : 2023-11-08 . .

Place André Malraux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Marie NDiaye excels in the art of slipping reality into strangeness. In Un Pas de chat sauvage, two women confront each other through their passionate relationship with a missing singer. Blandine Savetier unfolds the mysterious depth of this text in a musical performance.

Marie NDiaye destaca en el arte de deslizar la realidad hacia la extrañeza. En Un Pas de chat sauvage, dos mujeres se enfrentan a través de su apasionada relación con un cantante desaparecido. Blandine Savetier despliega la misteriosa profundidad de este texto en una interpretación musical.

Marie NDiaye zeichnet sich durch die Kunst aus, die Realität ins Fremde gleiten zu lassen. In Un Pas de chat sauvage konfrontieren sich zwei Frauen durch ihre leidenschaftliche Beziehung zu einer verstorbenen Sängerin. Blandine Savetier entfaltet die geheimnisvolle Tiefe dieses Textes in einem musikalischen Schauspiel.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT BOURGES