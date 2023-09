Ecophone Place André Malraux Bourges, 17 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Dans sa création, le multi-instrumentiste, compositeur et interprète, Antonin Chaumet met à l’honneur le saxophone baryton et installe le public au centre d’un dispositif scénique, propre à éveiller les sens. Embarquement immédiat pour une expérience musicale inédite !.

2023-10-17 fin : 2023-10-18 . .

Place André Malraux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



In his new creation, multi-instrumentalist, composer and performer Antonin Chaumet gives pride of place to the baritone saxophone, and places the audience at the center of a stage set-up designed to awaken the senses. All aboard for a unique musical experience!

En su última creación, el multiinstrumentista, compositor e intérprete Antonin Chaumet da protagonismo al saxofón barítono y sitúa al público en el centro de un montaje escénico concebido para despertar los sentidos. ¡Todos a bordo de una experiencia musical única!

Der Multiinstrumentalist, Komponist und Interpret Antonin Chaumet stellt in seiner Kreation das Baritonsaxophon in den Vordergrund und setzt das Publikum in den Mittelpunkt eines szenischen Dispositivs, das die Sinne wecken soll. Ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES