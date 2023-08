Vide-grenier de la Gespe Place André Guerlin Tarbes, 17 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le groupe Fête de la Gespe organise son traditionnel vide-grenier de rentrée !

Restauration sur place

Sandwichs

Boissons café viennoiseries.

2023-09-17 07:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Place André Guerlin TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Fête de la Gespe group is organizing its traditional back-to-school garage sale!

Catering on site

Sandwiches

Drinks, coffee and pastries

El grupo Fête de la Gespe organiza su tradicional venta de garaje de otoño

Catering in situ

Bocadillos

Bebidas, café y bollería

Die Gruppe Fête de la Gespe organisiert ihren traditionellen Flohmarkt zum Schulbeginn!

Verpflegung vor Ort

Sandwiches

Getränke Kaffee Viennoiseries

