La mammomobile Place André Gasnier Le Blanc, 21 octobre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Dans le cadre d’Octobre Rose, venez découvrir la mammomobile..

Samedi 2023-10-21 08:30:00 fin : 2023-10-21 12:30:00. EUR.

Place André Gasnier

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



As part of the Pink October campaign, come and discover the Mammomobile.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, venga a descubrir el Mamomóvil.

Im Rahmen des Rosa Oktobers können Sie das Mammomobil kennenlernen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Destination Brenne