Atelier et spectacle avec Le Sirque – Pôle National Cirque Place André Dufraisse Razès, 11 août 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Animations avec Le Sirque Pôle National Cirque à Nexon Nouvelle-Aquitaine. 14h atelier à partir de 8 ans. 19h Hapiness, duo acrobatique et clownesque en rue sur le partage et la réflexion autour du bonheur, spectacle tout public. Atelier et spectacle gratuits assurés par la Cie Rasoterra..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 16:00:00. EUR.

Place André Dufraisse

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Activities with Le Sirque Pôle National Cirque à Nexon Nouvelle-Aquitaine. 2pm workshop for ages 8 and up. 7pm Hapiness, an acrobatic and clownesque street duo about sharing and reflecting on happiness, a show for all audiences. Free workshop and show by Cie Rasoterra.

Actividades con Le Sirque Pôle National Cirque à Nexon Nouvelle-Aquitaine. 14.00 h Taller para niños a partir de 8 años. 19.00 h Hapiness, dúo acrobático y de clown callejero sobre el compartir y la reflexión sobre la felicidad, un espectáculo para todos los públicos. Taller y espectáculo gratuitos a cargo de la Cie Rasoterra.

Animationen mit Le Sirque Pôle National Cirque in Nexon Nouvelle-Aquitaine. 14h Workshop für Kinder ab 8 Jahren. 19 Uhr Hapiness, akrobatisches und clowneskes Duo auf der Straße über das Teilen und Nachdenken über das Glück, Show für alle Zuschauer. Kostenloser Workshop und Aufführung durch die Cie Rasoterra.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Monts du Limousin