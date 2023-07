Soirée années 80 avec paella party – Association des animations de Razès Place André Dufraisse Razès, 4 août 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Paella aux fruits de mer ou au poulet merguez proposée par Alexandre du restaurant Les 3 arches. Animation musicale avec DJ Kriss Anim sur le thème des années 80..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 00:00:00. .

Place André Dufraisse

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Seafood or chicken merguez paella by Alexandre from Les 3 arches restaurant. Musical entertainment with DJ Kriss Anim on an 80s theme.

Paella de marisco o pollo merguez a cargo de Alexandre del restaurante Les 3 arches. Animación musical con DJ Kriss Anim sobre el tema de los años 80.

Paella mit Meeresfrüchten oder Huhn Merguez, angeboten von Alexandre aus dem Restaurant Les 3 arches. Musikalische Unterhaltung mit DJ Kriss Anim zum Thema der 80er Jahre.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Monts du Limousin