Vide-greniers – Association des animations de Razès Place André Dufraisse Razès, 23 juillet 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Venez chiner sur la place de Razès..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 17:00:00. EUR.

Place André Dufraisse

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and bargain hunt on the Place de Razès.

Venga a buscar gangas en la Place de Razès.

Kommen Sie zum Stöbern auf den Platz von Razès.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Monts du Limousin