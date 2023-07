Bal trad’ Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87) Bal trad’ Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87), 24 septembre 2023, . Bal trad’ Dimanche 24 septembre, 15h00 Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87) Chapeau Bal de clôture de la Journée Nature. Un bal trad’ l’après-midi ça ne se refuse pas ! source : événement Bal trad’ publié sur AgendaTrad Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87) Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, 87640 Razès, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44117 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87) Adresse Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, 87640 Razès, France Age max 110 Lieu Ville Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87)

Place André Dufraisse, 87640 Razès, France, Razès (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//