Marchés Nocturnes Place André Cerise (place de l’église). La Penne-sur-Huveaune, 7 juillet 2023, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour les marchés nocturnes du mois de juillet.

Les exposants ont hâte de vous retrouver !.

2023-07-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-07 22:00:00. .

Place André Cerise (place de l’église).

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the July night markets.

Our exhibitors look forward to seeing you there!

Nos vemos en los mercados nocturnos de julio.

Los comerciantes están deseando verte

Treffen Sie sich zu den Nachtmärkten im Juli.

Die Aussteller freuen sich darauf, Sie wiederzusehen!

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile