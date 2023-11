Le Ténor Di Bettino chante Noël Place André Cerise La Penne-sur-Huveaune, 3 décembre 2023, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune,Bouches-du-Rhône

Après son succès au festival d’Avignon 2023 aux côtés de la danseuse La Loli dans « Ténor in flamenco » le Ténor vous propose « Noelissimo » un concert de chants de Noël et d’airs sacrés.

2023-12-03 18:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place André Cerise Église Saint-Laurent

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After his success at the Festival d’Avignon 2023 with the dancer La Loli in « Ténor in flamenco », the tenor offers you « Noelissimo », a concert of Christmas carols and sacred arias

Tras su éxito en el Festival de Aviñón 2023 junto a la bailaora La Loli en « Ténor in flamenco », el tenor le trae « Noelissimo », un concierto de villancicos y arias sacras

Nach seinem Erfolg beim Festival von Avignon 2023 an der Seite der Tänzerin La Loli in « Ténor in flamenco » präsentiert Ihnen der Tenor « Noelissimo », ein Konzert mit Weihnachtsliedern und geistlichen Arien

