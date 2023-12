Village de Noël de Péronne Place André Audinot Péronne, 9 décembre 2023, Péronne.

Péronne Somme

Début : 2023-12-09

fin : 2023-12-22

Le Village de Noël 2023 de la Ville de Péronne se déroulera du samedi 09 au vendredi 22 décembre. Implanté sur la Place André Audinot, il accueillera plus de 25 chalets d’artisans et de créateurs afin de vous permettre de trouver des cadeaux originaux, des produits artisanaux et de profiter d’une pause gourmande.

Durant toute la durée du Village de Noël, chaussez les patins et sillonnez gratuitement la grande patinoire de vraie glace ; installez vous sur le manège ; traversez la Banquise Enchantée ; prenez une photo avec le Père Noël qui est installé bien au chaud dans son chalet et n’oubliez pas de déposer votre liste de Noël dans sa boite aux lettres !

Place André Audinot

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France



