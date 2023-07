Culbuto Place André-Abbal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Culbuto Place André-Abbal Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse. Culbuto Dimanche 8 octobre, 14h30, 18h00 Place André-Abbal Entrée libre Dans ce spectacle aussi acrobatique que burlesque, Vincent Martinez livre une performance audacieuse, drôle et poétique. Hissé tout en haut d’un mat culbuto à l’instabilité chronique, il se joue de l’apesanteur, tutoie le ciel, on dirait presque qu’il vole. Une chose est sûre : avec ou sans mal de mer, tout bouge tout le temps. Tanguages à 360° garantis. De & avec Vincent Martinez / Regard complice Jean-Paul Lefeuvre Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:30:00+02:00 – 2023-10-08T15:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Place André-Abbal Adresse Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse

