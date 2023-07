Fanfare d’occasion Place André-Abbal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Fanfare d’occasion Place André-Abbal Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse. Fanfare d’occasion Dimanche 8 octobre, 13h00, 16h30 Place André-Abbal Entrée libre Libre vagabondage orchestré… La Fanfare d’occasion réunit des musiciens, danseurs, comédiens, circassiens… toutes et tous performeurs pour former des fanfares de poche (ou pas !) protéiformes. Cet orchestre d’improvisateurs hors pairs respire la vie. Des prises de risques dans leurs performances, une remise en question de chaque instant. Une ode à la liberté ! Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T13:00:00+02:00 – 2023-10-08T13:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Place André-Abbal Adresse Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne

