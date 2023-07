En Vol Place André-Abbal Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

En Vol Dimanche 8 octobre, 12h00 Place André-Abbal Entrée libre

Corneilles, pigeons, oiselles aquatiques, chaque oiseau nous raconte un récit, l’histoire singulière d’une personne, d’un habitant, de figures emblématiques du quartier, faisant ainsi surgir l’invisible.

En créant des formes chorégraphiques et plastiques dans l’espace public, la Cie Le Polymorphe utilise la dramaturgie de l’image et l’expérience sensible du public pour parler des problématiques contemporaines.

En continu dès midi.

Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T12:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T12:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

© Droits réservés