Le Stade Place André-Abbal, 2 septembre 2023, Toulouse.

Le Stade Samedi 2 septembre, 22h00 Place André-Abbal Entrée libre

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T22:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:47:00+02:00

EBDL cinesouslesetoiles2023