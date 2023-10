Cet évènement est passé Le Fils à Jo Place André-Abbal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le Fils à Jo Place André-Abbal Toulouse, 31 août 2023, Toulouse. Le Fils à Jo Jeudi 31 août, 22h00 Place André-Abbal Entrée libre Dans un village du Sud-Ouest, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom. Légende du rugby tout comme son père et son grand-père, Jo entend bien initier à son tour son garçon. Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

