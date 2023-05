King Place André-Abbal, 24 août 2023, Toulouse.

King Jeudi 24 août, 22h00 Place André-Abbal Entrée libre

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la soeur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique.

Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible.

Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

2023-08-24T22:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:40:00+02:00

© Emmanuel Guimier