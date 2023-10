Cet évènement est passé Le Loup et le Lion Place André-Abbal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le Loup et le Lion Place André-Abbal Toulouse, 17 août 2023, Toulouse. Le Loup et le Lion Jeudi 17 août, 22h00 Place André-Abbal Entrée libre À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Copyright 2020 Mai Juin Productions – Galatée Films – Wematin productions – Studiocanal M6 Films / Photo Emmanuel Guione

