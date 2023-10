Moonrise Kingdom Place André-Abbal Toulouse, 27 juillet 2023, Toulouse.

Moonrise Kingdom Jeudi 27 juillet, 22h00 Place André-Abbal Entrée libre

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au coeur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.

Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

2023-07-27T22:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:34:00+02:00

©Tobis Film