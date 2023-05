Street Soul Train Place André-Abbal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Street Soul Train Place André-Abbal, 17 juin 2023, Toulouse. Street Soul Train Samedi 17 juin, 20h00 Place André-Abbal Le premier concert funk dansé en déambulation. Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation embarqué, les danseurs de la compagnie Étincelles et le chanteur beatboxer WAB distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse. Danse et partage sont alors les maîtres-mots de ce spectacle : les artistes s’adressent, au-delà des amateurs de musique funk et de cultures hip-hop, aux danseurs qui sommeillent en chacun de nous. Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

