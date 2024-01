Clean walk interfac le 18/01/2024 Place Anatole france Tours, jeudi 18 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T14:00:00+01:00 – 2024-01-18T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T14:00:00+01:00 – 2024-01-18T16:00:00+01:00

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Clean Walk qui aura lieu le jeudi 18 janvier dès 14h. Cette action collective vise à contribuer positivement à notre environnement en participant à une initiative locale et écoresponsable pour rendre les quais de la Loire plus propres et accueillants.

Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire https://forms.gle/NGdKLCE9oXZSi7sV6

Détails de l’événement :

• Date : Jeudi 18 janvier

• Heure : 14h

• Lieu de rendez-vous : Place Anatole France, Tours

• Parcours : Les quais de la Loire

Nous mettrons à votre disposition tout le matériel nécessaire (pinces, gants et sacs plastiques). Que vous veniez seul ou en groupe, chaque contribution compte !

Pour vous remercier de votre implication et récompenser vos efforts : des lots passionnants seront attribués aux participants les plus engagés. À la suite de la Clean Walk, nous vous invitons également à partager un moment convivial autour d’un goûter. L’occasion parfaite pour exprimer notre gratitude envers chacun d’entre vous et discuter de vos expériences tout en renforçant les liens au sein de notre communauté universitaire.

Nous espérons vous voir nombreux à cet événement. N’oubliez pas de confirmer votre participation afin que nous puissions prévoir suffisamment de matériel et de rafraîchissements.

Merci de votre engagement et de votre soutien.

Bien cordialement,

Le pôle Transition écologique de l’Université de Tours

