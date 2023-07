Convergences Bio (marché paysan) – Présentation des jardins gourmands et solidaires de la Ville de Tours Place Anatole-France Tours, 17 septembre 2023, Tours.

Convergences Bio (marché paysan) – Animation de la Ville de Tours « Présentation des jardins gourmands et solidaires mis en place par la Ville ».

En lien avec le défi alimentaire du Graine Centre, profitez d’une animation sur l’alimentation et d’une présentation des espèces de légumes et de plantes aromatiques présentes dans ces jardins qui sont plantés et entretenus à travers la ville par les jardiniers de la Direction Patrimoine Végétal et Biodviersité dans le but d’offrir les légumes aux familles dans le besoin dans tous les quartiers de la ville.

Place Anatole-France 37000 Tours Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c) Ville de Tours – Direction Patrimoine Végétal et Biodiversité