Visite virtuelle de l’église Saint-Nicolas Place Anatole France Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Levez les yeux pour regarder les vitraux, les chapiteaux, les tableaux, les sculptures ? Avec l’application #izitravel, l’office de tourisme a conçu pour vous une visite virtuelle de l’église Saint-Nicolas. Munis de votre téléphone, sur place ou à distance, en audio ou en lisant, laissez-vous guider et découvrez toutes les richesses de son histoire.

Place Anatole France

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Raise your eyes to look at the stained glass windows, the capitals, the paintings, the sculptures? With the application #izitravel, the tourist office has designed for you a virtual tour of the church of Saint-Nicolas. With your phone, on site or remotely, in audio or reading, let yourself be guided and discover all the richness of its history

Mira hacia arriba para ver las vidrieras, los capiteles, las pinturas, las esculturas.. Con la aplicación #izitravel, la oficina de turismo ha diseñado para ti una visita virtual a la iglesia de Saint-Nicolas. Con su teléfono, in situ o a distancia, en audio o en lectura, déjese guiar y descubra toda la riqueza de su historia

Heben Sie Ihren Blick, um die Kirchenfenster, Kapitelle, Bilder und Skulpturen zu betrachten? Mit der App #izitravel hat das Fremdenverkehrsamt für Sie einen virtuellen Rundgang durch die Kirche Saint-Nicolas konzipiert. Mit Ihrem Telefon, vor Ort oder aus der Ferne, mit Audio oder Lesen, lassen Sie sich führen und entdecken Sie alle Reichtümer ihrer Geschichte

