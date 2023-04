Stand Place Anatole France, Porte de Loire 37000 Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Stand Place Anatole France, Porte de Loire 37000 Tours, 20 mai 2023, Tours. Stand Samedi 20 mai, 14h00 Place Anatole France, Porte de Loire 37000 Tours Entrée libre Nous proposons un stand le samedi 20 mai dans l’après-midi sur la place Anatole France à Tours pour un rassemblement/animations/prévention, sous le thème premier, comme le veut la journée du 17 Mai, de la lutte contre les LGBTI+phobies. Des associations partenaires seront également présentes : nous serons en compagnie de Stop Harcèlement De Rue, les Établi.e.s et le Planning Familial 37. Venez nombreuses et nombreux ! Place Anatole France, Porte de Loire 37000 Tours Place Anatole France 37000 Tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@centrelgbt-touraine.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00 centrelgbtidetouraine https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2683-egalite-dans-la-diversite-section-lgbti—reprise-des-activites.html

