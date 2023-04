Marché de St Genis de Saintonge Place Ambroise Sablé Saint-Genis-de-Saintonge Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Genis-de-Saintonge

Marché de St Genis de Saintonge Place Ambroise Sablé, 1 janvier 2023, Saint-Genis-de-Saintonge. Place Ambroise Sablé, marché les jeudis, samedis et dimanches matin ..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place Ambroise Sablé

Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Place Ambroise Sablé, market on Thursdays, Saturdays and Sundays morning. Plaza Ambroise Sablé, mercado los jueves, sábados y domingos por la mañana. Place Ambroise Sablé, Markt donnerstags, samstags und sonntags vormittags . Mise à jour le 2023-01-24 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Genis-de-Saintonge Autres Lieu Place Ambroise Sablé Adresse Place Ambroise Sablé Ville Saint-Genis-de-Saintonge Departement Charente-Maritime Lieu Ville Place Ambroise Sablé Saint-Genis-de-Saintonge

Place Ambroise Sablé Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-genis-de-saintonge/

Marché de St Genis de Saintonge Place Ambroise Sablé 2023-01-01 was last modified: by Marché de St Genis de Saintonge Place Ambroise Sablé Place Ambroise Sablé 1 janvier 2023 Place Ambroise Sablé Saint-Genis-de-Saintonge

Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime