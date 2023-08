RENCONTRE : L’ESTIME DE SOI DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE Place Amans Prémian, 18 novembre 2023, Prémian.

Prémian,Hérault

Atelier de discussion entre parents .

Animé par Stéphanie Puech, à l’initiative du collectif Graines de familles.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Place Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie



Parent discussion workshop.

Led by Stéphanie Puech, on the initiative of the Graines de familles collective

Taller de debate para padres.

A cargo de Stéphanie Puech, por iniciativa del colectivo Graines de familles

Workshop zur Diskussion unter Eltern .

Geleitet von Stéphanie Puech, auf Initiative des Kollektivs Graines de familles

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC