PRÉSENTATION DE SAISON Place Amans Prémian, 23 septembre 2023, Prémian.

Prémian,Hérault

Balade artistique autour du parcours Au Fil des Rues, présentation de la saison et du projet

«Icharleston».

2023-09-23

Place Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie



Artistic stroll around the Au Fil des Rues route, presentation of the season and project

« Icharleston

Paseo artístico por la ruta Au Fil des Rues, presentación de la temporada y del proyecto

« Icharleston

Künstlerischer Spaziergang rund um den Parcours « Au Fil des Rues », Vorstellung der Saison und des Projekts

« Icharleston »

