Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine « De pierre et de bronze » Place Alsace Lorraine Sedan, 25 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Matériaux, formes et symboles… La place Alsace-Lorraine se raconte en sculpture.Pour en savoir plus.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

Place Alsace Lorraine

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Materials, shapes and symbols? Place Alsace-Lorraine tells its own sculptural story

¿Materiales, formas y símbolos? Más información sobre la plaza Alsacia-Lorena en escultura

Materialien, Formen und Symbole? Die Place Alsace-Lorraine wird in Skulpturen dargestellt

