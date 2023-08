JEP2023 > Spectacles à l’église Saint-Michel Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot, 16 septembre 2023, Graignes-Mesnil-Angot.

Graignes-Mesnil-Angot,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain à l’église Saint-Michel de Graignes-Mesnil-Angot pour assister à une « soirée-spectacles ».

Au programme :

Récital de chansons françaises du 20ème siècle, orgue de barbarie et scie musicale.

Réservation conseillée.

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 20:30:00.

Place Alphonse Voydie

Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 for an « evening of entertainment » at Saint-Michel church in Graignes-Mesnil-Angot.

On the program:

Recital of 20th-century French songs, barrel organ and musical saw.

Reservations recommended

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, únase a nosotros el 16 de septiembre en la iglesia de Saint-Michel de Graignes-Mesnil-Angot para disfrutar de una velada de entretenimiento.

En el programa:

Recital de canciones francesas del siglo XX, organillo y sierra musical.

Se recomienda reservar

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September in der Kirche Saint-Michel in Graignes-Mesnil-Angot, um an einem « Abend-Spektakel » teilzunehmen.

Auf dem Programm stehen :

Liederabend mit französischen Chansons aus dem 20. Jahrhundert, Drehorgel und musikalische Säge.

Reservierung empfohlen

