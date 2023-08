JEP2023 > Visites guidées de l’église Saint-Michel Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot, 16 septembre 2023, Graignes-Mesnil-Angot.

Graignes-Mesnil-Angot,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain sur la commune de Graignes-Mesnil-Angot, pour assister à une visite guidée de l’église Saint-Michel.

L’ancien édifice a été détruit durant la bataille de Normandie, le clocher est cependant conservé et est désormais un mémorial.

L’église actuelle a été reconstruite de 1956 à 1960 par Guy Pison.

L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques le 16 juin 2005.

Visites commentées de 11h à 11h30 et de 16h à 16h30

Durée 30 minutes.

2023-09-16

Place Alphonse Voydie

Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 in Graignes-Mesnil-Angot for a guided tour of Saint-Michel church.

The old building was destroyed during the Battle of Normandy, but the bell tower has been preserved and is now a memorial.

The present church was rebuilt between 1956 and 1960 by Guy Pison.

The building was listed as a historic monument on June 16, 2005.

Guided tours from 11 a.m. to 11:30 a.m. and from 4 p.m. to 4:30 p.m

Duration 30 minutes

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acompáñenos el 16 de septiembre en Graignes-Mesnil-Angot a una visita guiada a la iglesia de Saint-Michel.

El antiguo edificio fue destruido durante la batalla de Normandía, pero el campanario se ha conservado y ahora es un monumento conmemorativo.

La iglesia actual fue reconstruida entre 1956 y 1960 por Guy Pison.

El edificio fue declarado monumento histórico el 16 de junio de 2005.

Visitas guiadas de 11:00 a 11:30 y de 16:00 a 16:30

Duración 30 minutos

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September in der Gemeinde Graignes-Mesnil-Angot, um an einer Führung durch die Kirche Saint-Michel teilzunehmen.

Das alte Gebäude wurde während der Schlacht um die Normandie zerstört, der Glockenturm ist jedoch erhalten geblieben und dient nun als Gedenkstätte.

Die heutige Kirche wurde von 1956 bis 1960 von Guy Pison wiederaufgebaut.

Das Gebäude wurde am 16. Juni 2005 in die Liste der historischen Denkmäler aufgenommen.

Kommentierte Besichtigungen von 11:00 bis 11:30 Uhr und von 16:00 bis 16:30 Uhr

Dauer 30 Minuten

