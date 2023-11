« Contes du Ciel », une lecture illustrée proposée par l’Atelier Buissonnier Place Allègre La Londe-les-Maures, 16 décembre 2023, La Londe-les-Maures.

La Londe-les-Maures,Var

Venez découvrir les ‘Contes du Ciel’, une lecture illustrée pour grands et petits proposée par l’Atelier Buissonnier, à 18h, Salle Cassin (ouverture des portes à 17h30)..

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Place Allègre Salle Cassin

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover ‘Contes du Ciel’, an illustrated reading for young and old presented by Atelier Buissonnier, at 6pm, Salle Cassin (doors open at 5.30pm).

Venga a descubrir « Contes du Ciel », una lectura ilustrada para grandes y pequeños, presentada por el Atelier Buissonnier, a las 18.00 h, en la Sala Cassin (apertura de puertas a las 17.30 h).

Entdecken Sie die « Contes du Ciel », eine illustrierte Lesung für Groß und Klein, die vom Atelier Buissonnier angeboten wird, um 18 Uhr im Salle Cassin (Türöffnung um 17.30 Uhr).

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var