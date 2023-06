Exposition à la vente Place Alfred Weiss Arès, 16 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Exposition et vente des ouvrages confectionnés par l’atelier couture de la résidence des personnes âgées.

Rendez-vous à la halle du marché..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Place Alfred Weiss

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of works made by the sewing workshop of the senior citizens’ residence.

Meet at the market hall.

Exposición y venta de trabajos realizados por el taller de costura de la residencia de la tercera edad.

Cita en el vestíbulo del mercado.

Ausstellung und Verkauf von Werken, die von der Nähwerkstatt der Seniorenresidenz angefertigt wurden.

Treffpunkt in der Markthalle.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Arès