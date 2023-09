Marche octobre rose Place Alfred Agard Nontron, 7 octobre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Marche dans le cadre d’octobre rose, campagne nationale de dépistage du cancer du sein. Départ à 14h. 2 itinéraires balisés de 6 ou 9 km. Inscription sur place 3€, gratuit pour les moins de 12 ans..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Place Alfred Agard

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walk as part of October Pink, the national breast cancer screening campaign. Start at 2pm. 2 marked routes of 6 or 9 km. On-site registration 3?, free for children under 12.

Caminata en el marco de la campaña nacional de detección del cáncer de mama. Salida a las 14.00 horas. 2 recorridos señalizados de 6 o 9 km. Inscripciones in situ a 3?, gratis para menores de 12 años.

Wanderung im Rahmen des Rosa Oktobers, der nationalen Kampagne zur Früherkennung von Brustkrebs. Start um 14 Uhr. zwei markierte Strecken von 6 oder 9 km. Anmeldung vor Ort 3?, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin