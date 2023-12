Marché hebdomadaire Place Alexandre Viro Tarnos, 2 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 08:00:00

fin : 2024-01-02 12:00:00

Mini marché sur la place Alexandre Viro, face à la mairie, chaque mardi matin, juste de quoi trouver l’essentiel ! Rendez-vous entre 8h et 12h..

Place Alexandre Viro RD810

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



