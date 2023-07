Bal trad avec la Machine au Festival d été de Gargilesse Place Alexandre Manceau ou Eglise selon météo, Gargilesse-Dampierre (36), 6 août 2023, .

Bal trad avec la Machine au Festival d été de Gargilesse Dimanche 6 août, 19h00 Place Alexandre Manceau ou Eglise selon météo, Gargilesse-Dampierre (36) 8€

Le son puissant et envoûtant de La Machine produit une musiquechaleureuse, énergique et personnelle qui assume pleinement son aspect traditionnel, moderne et fédérateur.

« La Machine est sans doute l’un des meilleurs groupes actuels sur la scène musicale française. Ces quatre-là parviennent à vous mettre en mouvement mais sans à-coup, à vous donner la sensation d’être physiquement éveillés mais d’avoir la tête ailleurs. Ils ont ce son unique vielle/cornemuse compact et envoûtant, marié au groove chaloupé et tribal de la rythmique percussions/contrebasse… Il y a aussi la présence charismatique de Julien Barbances, chanteur au timbre de voix brut, clair et à l’ample vibrato. À ses côtés se tient Greg Jolivet, vielliste électro-acoustique qui n’use de sa virtuosité que si elle sert le collectif. Les compositions sont inspirées, trempées dans le bain des musiques populaires du centre-France. On sent l’amour de l’ostinato, de la boucle et du bourdon entêtant. Mais la Machine reste un mystère: l’alchimie délicate et complexe d’un son unique, reconnaissable entre tous et qui transcende les éléments qui le composent. Un doux et savant mélange de danse et de spiritualité, à écouter les pieds sur terre et la tête dans les nuages » Sylvain Girault, Directeur du Nouveau Pavillon et du festival Eurofonik du 2003 au 2018.

source : événement Bal trad avec la Machine au Festival d été de Gargilesse publié sur AgendaTrad

Place Alexandre Manceau ou Eglise selon météo, Gargilesse-Dampierre (36) Le Bourg

Place Alexandre Manceau ou Eglise selon météo, 36190 Gargilesse-Dampierre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43908 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:00:00+02:00

2023-08-06T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:00:00+02:00

baltrad balfolk