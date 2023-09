UN GRAND CRI D’AMOUR Place Alexandre Laissac- Olargues, 15 octobre 2023, Olargues.

Olargues,Hérault

La compagnie Utopie est fiere d’accueillir en son Fief la Compagnie Sersau pour « Un grand cri d’Amour » la comédie culte de Josiane Balasko

Spectacle au Chapeau.

2023-10-15 18:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Place Alexandre Laissac-

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Compagnie Utopie is proud to welcome Compagnie Sersau to its Fief for « Un grand cri d’Amour », Josiane Balasko’s cult comedy

Show at Le Chapeau

La Compagnie Utopie se enorgullece de acoger en su Fief a la Compagnie Sersau para « Un grand cri d’Amour », la comedia de culto de Josiane Balasko

Espectáculo en Le Chapeau

Die Compagnie Utopie ist stolz darauf, in ihrem Lehen die Compagnie Sersau für « Un grand cri d’Amour », die Kultkomödie von Josiane Balasko, begrüßen zu dürfen

Aufführung im Chapeau

