Archipels Place Alexandre Labadié Marseille, 23 août 2023, Marseille.

Paroles et musiques de l’Océan Indien et de la Caraïbe

Collectif Transbordeur

Avec Sarah Champion-Schreiber, Marien Guillé, Nanou Payet

D’île en île, de contes en extraits de romans, de poèmes en chansons, Sarah et Marien vous invitent à plonger dans les sonorités de langues qui se sont rencontrées, entremêlées, émancipées. Nanou les accompagne en chant et en musique aux sons de ses multiples influences.

Peu à peu, iels transforment le goudron en terre fertile, les immeubles en montagnes pelées et mornes plaines, les cheminées en volcans, les cyprès en filaos, la brise en cyclone… Ensemble, ils mettent le cap sur l’altérité et tentent le voyage vers la poétique de la relation.

Programmation proposée dans le cadre d’Avant le soir, un événement de la mairie du 1/7 à Marseille, et piloté par Didascalies and co.

36 représentations gratuites entre le 1er juillet et le 9 septembre 2023.

Attention : il y a très peu de chaises

Pensez à apporter de quoi vous asseoir : coussins, serviettes, pliants, chaises feront l’affaire.

Les spectacles sont gratuits et ouverts à tous.

La jauge sera de 120 personnes maximum.

La moitié des places est disponible à la réservation par internet 6 jours avant chaque représentation.

Pour le reste, venez directement sur site le jour du spectacle un peu avant 18h30.

Les places réservées non retirées 5 minutes avant le début de la représentation seront libérées.

Avant chacune de ces propositions, vous retrouverez tout l’été en lever de rideau, l’équipe de

C’était mieux avant…( le soir)!

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

2023-08-23T18:30:00+02:00 – 2023-08-23T19:30:00+02:00