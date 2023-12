Cet évènement est passé ARTISANAT ET ATELIERS Place Alexander Fleming Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Arcachon Gironde

Début : 2023-12-15 10:00:00

fin : 2023-12-15 18:00:00 Rendez vous au petit kiosque place des palmiers en ville d’hiver afin de découvrir de magnifiques créations..

Place Alexander Fleming

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

