Réunion de présentation de la troupe théâtrale éphémère Place Alexander Calder Saché, 17 décembre 2023 16:00, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

Nous vous invitons à participer à un spectacle théâtral avec une grande troupe formée d’acteurs de la compagnie Coriace et d’acteurs amateurs.

Tout le monde peut particper, enfant comme adulte..

Dimanche 2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Place Alexander Calder

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We invite you to take part in a theatrical show with a large troupe of actors from the Coriace company and amateur actors.

Everyone is welcome to participate, children and adults alike.

Te invitamos a participar en un espectáculo teatral con un gran elenco de actores de la compañía Coriace y actores aficionados.

Todo el mundo es bienvenido, tanto niños como adultos.

Wir laden Sie ein, an einer Theateraufführung mit einer großen Truppe teilzunehmen, die aus Schauspielern der Coriace Company und Amateurschauspielern besteht.

Jeder kann mitmachen, egal ob Kind oder Erwachsener.

Mise à jour le 2023-12-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme