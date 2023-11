Marché de Noël Place Alexander Calder Saché, 10 décembre 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

Nous vous invitons à découvrir notre traditionnel marché de Noël : artisanat, tradition et gastronomie tout au long de la journée. Visite du père-noël et animation gratuite : manège, balade en calèche.

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place Alexander Calder

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We invite you to discover our traditional Christmas market: crafts, tradition and gastronomy all day long. Visit from Santa Claus and free entertainment: merry-go-round, horse-drawn carriage rides, etc

Le invitamos a descubrir nuestro tradicional mercado navideño: artesanía, tradición y gastronomía durante todo el día. Visita de Papá Noel y animación gratuita: tiovivo, paseos en coche de caballos, etc

Wir laden Sie ein, unseren traditionellen Weihnachtsmarkt zu entdecken: Kunsthandwerk, Tradition und Gastronomie den ganzen Tag über. Besuch des Weihnachtsmanns und kostenlose Unterhaltung: Karussell, Kutschfahrt

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme