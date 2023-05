Festival Off Ô Val de l’Indre Place Alexander Calder, 10 juin 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

La commune en partenariat avec la communauté de communes vous propose un après-midi spectacle consacré aux arts de la rue le samedi 10 juin à partir de 16h, Place Calder à Saché..

2023-06-10

Place Alexander Calder

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The commune in partnership with the community of communes proposes an afternoon show dedicated to street arts on Saturday, June 10th from 4 pm, Place Calder in Saché.

El municipio, en colaboración con la comunidad de municipios, ofrece una tarde de espectáculo dedicada a las artes de la calle el sábado 10 de junio a partir de las 16.00 horas, en la plaza Calder de Saché.

Die Gemeinde bietet Ihnen in Partnerschaft mit dem Gemeindeverband am Samstag, den 10. Juni ab 16 Uhr auf dem Place Calder in Saché eine Nachmittagsvorstellung an, die der Straßenkunst gewidmet ist.

