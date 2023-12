L’Autre marché fête Noël Place Alex Raymond Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Fin : 2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00 Un dimanche par mois, retrouvez sur ce temps des producteurs locaux, des animations festives, des dégustations et de la restauration avec notamment la mobilisation des restaurateurs du centre-ville… histoire de mêler achats responsables et convivialité gourmande ! La Camionnette gourmande, le foodtruck du Lab’Culinaire de la Ville de Colomiers, sera également présente.

Une animation-dégustation vient toujours ponctuer ce temps festif. L’alimentation est un enjeu de développement local tant pour garantir une meilleure qualité nutritive que pour encourager et maintenir les exploitations et productions de proximité, respectueuses de l’environnement. Les exposants *Apiculture * Ferme de Vernou (09)

Tranier Jurado Apiculture (31) Artisanat Adrenagliss (31)

Espace Pachamama (31) Biscuits Manon Vidaillac (31) Biscuits/chocolat/pâtisserie Chocolats du Phénix (31)

Les Ruchers du Haut Castel (82) Épicerie fine Duo Gascon (32) Gaufres/moutarde Le ballet des saveurs (82) Compote/gelée Domaine des Galades (09) Restauration/tapas A tort d'Haricot (31) Horaires 9h-15H

