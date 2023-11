Boum de Noël et spectacle de magie Place Alex Raymond Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Boum de Noël et spectacle de magie Place Alex Raymond Colomiers, 15 décembre 2023, Colomiers. Boum de Noël et spectacle de magie Vendredi 15 décembre, 18h00 Place Alex Raymond Boum de Noël et spectacle de magie C’est la boum de Noël avec Dj Lolote. Elle fera danser petits et grands dans une ambiance fantastique parsemée de bulles, de lumières, parfois de ballons. Une playlist très éclectique : Mon petit doigt m’a dit – Aldebert, en passant par La chanson du hérisson – Emilie Jolie, Georges Brassens, Dommage – Big Flo & Oli ou encore Viva la fiesta – Collectif Métissé… Le magicien Rémi Ladoré fera briller les yeux de son public tout au long du spectacle. Avec l’aide des petits assistants, il réalisera des tours visuels et ludiques : apparition de pièces, fleurs, lévitation d’objets dans les airs, tour de cordes, foulards fantastiques… Le père Noël sera présent, l’occasion de faire des photos et pourquoi pas de l’inviter à danser ou tout simplement lui remettre une lettre ou un dessin. Venez nombreux et déguisés ! Vous trouverez sur le stand du Secours Populaire l’indispensable accessoire qui complétera votre tenue festive. Cette soirée intergénérationnelle sera aussi l’occasion de partager chocolat et vin chaud ainsi que des gourmandises réalisées par les bénévoles du secours populaire de Colomiers. (Les recettes au profit des enfants bénéficiaires accompagnés par l’association) Renseignements

05 61 15 23 82 Horaires 18h00 Détails sur le lieu: Place Alex-Raymond Place Alex Raymond Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne Occitanie Place Alex Raymond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

