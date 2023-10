Le Science tour s’arrête à Colomiers ! Place Alex Raymond Colomiers, 2 novembre 2023, Colomiers.

Le Science Tour Garonne 2023 : vers la transition écologique et sociale !

Gaston le camion-laboratoire des Petits débrouillards Occitanie fait halte à Colomiers, devant le Pavillon blanc Henri-Molina.

Gratuites et ouvertes à toutes et tous : venez profiter des animations, des défis, des expériences, des débats, des expositions autour de l’eau, du pastoralisme, de la biodiversité, du changement climatique… grâce à Malicia et Léa les deux animatrices aux commandes.

Le Science Tour Garonne est une belle occasion de mettre en avant de façon ludique et scientifique les richesses de notre patrimoine naturel et culturel. Il permet aussi d’aborder le changement climatique et ses conséquences sur notre quotidien.

Horaires

9h30-16h30

Détails sur le lieu: Place Alex-Raymond

Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:30:00+01:00 – 2023-11-02T16:30:00+01:00

