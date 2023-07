29e Course des boulevards Place Alex Raymond Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne 29e Course des boulevards Place Alex Raymond Colomiers, 3 septembre 2023, Colomiers. 29e Course des boulevards Dimanche 3 septembre, 09h00 Place Alex Raymond Pour la 29e édition de la Course des boulevards, l’association Mac’Adam installe un village des partenaires sur la place Alex-Raymond. Vous pourrez vous y inscrire aux différentes courses proposées : 3 km, 10 km et course enfants. Inscriptions ouvertes jusqu’au 2 septembre à 17h. Pour vous inscrire en ligne : cliquez ici Horaires A partir de 9h Détails sur le lieu: Place Alex-Raymond Place Alex Raymond Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2499 »}] Place Alex Raymond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

