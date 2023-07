Cet évènement est passé Feu d’artifice Place Alex Raymond Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Feu d’artifice Place Alex Raymond Colomiers, 12 juillet 2023, Colomiers. Feu d’artifice Mercredi 12 juillet, 21h00 Place Alex Raymond Programme Le feu d’artifice est tiré en ouverture des Fêtes de Colomiers, le mercredi 12 juillet. Les festivités débuteront à 21 heures par le concert des Tontons givrés, avant le feu d’artifice à 23 heures. La soirée se prolongera place des Fêtes avec le bal de l’orchestre Columbia et la fête foraine. La fête locale se poursuivra jusqu’au dimanche 16 juillet avec la fête foraine et des bals chaque jour. Un repas du Comité des fêtes est organisé, sur inscription, le vendredi 14 juillet. Cliquez ici pour accéder au programme détaillé Fan zone avec contrôle aux entrées Afin de permettre à chacune et à chacun de profiter en toute sécurité du feu d’artifice, tiré le mercredi 12 juillet à 23 heures depuis l’Hôtel de ville, une fan zone sera mise en place avec un contrôle à l’entrée. Les entrées de la fan zone dédiées aux spectateurs du feu d’artifice seront ouvertes dès 20h30 : Tout public : au Sud de la place Alex-Raymond, au niveau de l’allée des Droits-de-l’Enfant,

: au Sud de la place Alex-Raymond, au niveau de l’allée des Droits-de-l’Enfant, Accès PMR : à l’Est et à l’Ouest de la place Alex-Raymond. Les personnes à mobilité réduite accèderont à la place Alex-Raymond, au choix, depuis l’allée du Roussillon (passage sous les immeubles entre la Caisse d’épargne et Aviva) ou depuis l’allée d’Occitanie (passage sous les immeubles entre l’opticien Krys et la GMF). Un contrôle des sacs sera réalisé aux différentes entrées. Certains objets sont interdits, comme les gourdes, parapluies, trottinettes, casques, couteaux et autres armes, alcool, gros sacs, valises, glacières… Aucune consigne n’est prévue sur place pour déposer ses effets personnels. Circulation et accès parkings En raison du feu d’artifice et de la fête foraine, les accès à certains parkings du centre-ville seront fermés : Place des Fêtes, du dimanche 9 juillet à 20 heures au mardi 18 juillet à 12 heures,

Parking de l’ensemble associatif Lucien-Blazy, du dimanche 9 juillet à 20 heures au lundi 17 juillet à 17 heures,

Parking souterrain du Lauragais, du mercredi 12 juillet 2023 à 8 heures au jeudi 13 juillet à 2 heures,

Parking de Limogne, mercredi 12 juillet 2023 de 7 heures à minuit,

Parking d’Occitanie, mercredi 12 juillet 2023 de 7 heures à minuit. La circulation sera interdite rue de Limogne, sur sa partie en sens unique et sur le double-sens au droit de l’entrée de service de l’Hôtel de Ville, jusqu’à l’intersection avec l’allée du Roussillon, du mercredi 12 juillet à 7 heures au jeudi 13 juillet 2023

Horaires 21h, concert 23h, feu d'artifice

