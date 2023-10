Jauzien egüna : Journée des sauts Place Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, 28 octobre 2023, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette,Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec les associations Altzaiarrak, Aitzindariak, et Berritza

15 h : Sauts et danses, par les danseurs des villages

18h : Boissons, pastetx… Musique et chant

Chaque village apprend et prépare une ou deux danses, saut ou branle, nouveau ou plus ancien, branle chanté, quadrille…avec des danseurs (Aitzindari d’aujourd’hui ou d’hier) à partir de 15 ans et sans limite d’âge..

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Altzaiarrak, Aitzindariak and Berritza associations

3 pm: Jumps and dances, by village dancers

6 p.m.: Drinks, pastetx? Music and singing

Each village learns and prepares one or two dances, jump or branle, new or old, sung branle, quadrille? with dancers (Aitzindari of today or yesterday) aged 15 and over, with no age limit.

En colaboración con las asociaciones Altzaiarrak, Aitzindariak y Berritza

15.00 h: Saltos y bailes de los dantzaris del pueblo

18 h: Bebidas, pastetx? Música y cantos

Cada pueblo aprende y prepara una o dos danzas, un salto o una branle, nueva o antigua, una branle cantada, una cuadrilla… con bailarines (Aitzindari de hoy o de ayer) a partir de 15 años y sin límite de edad.

In Partnerschaft mit den Vereinen Altzaiarrak, Aitzindariak und Berritza

15 Uhr: Sprünge und Tänze, von den Tänzern der Dörfer

18 Uhr: Getränke, Pastetx? Musik und Gesang

Jedes Dorf lernt und bereitet einen oder zwei Tänze vor, Sprung oder Branle, neu oder alt, gesungene Branle, Quadrille?mit Tänzern (Aitzindari von heute oder gestern) ab 15 Jahren und ohne Altersbeschränkung.

