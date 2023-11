Le marché de Noël Place Alcalà de Henares (Talence Centre – Forum) Talence, 15 décembre 2023, Talence.

Du vendredi 15 au samedi 23 décembre, la place Alcalá de Henares accueille chalets de bois et sapins aux couleurs de l’hiver. Les visiteurs pourront les découvrir tous les jours de 11h à 19h. Nocturnes jusqu’à 21h, les 15, 16, 17 et 22 décembre.

Marché de Noël

Chalets gourmands :

– Agusailles : épicerie 100% sud-Ouest

– Aux délices d’Alex: confitures, produits alsaciens

– Dr Cooking : épicerie de producteurs artisans

– Château Graves de Pez à Saint-Estèphe (Gironde)

– Les Cannelés de Lydia : cannelés frais et cannelés au sirop de rhum

– Les confiseries de Jean et Romain

– Loustal del Olibo : oléiculteur à Fabrègues (huiles, tapenades, confitures)

– Mikki : pâtes à tartiner

Artisans d’art et créateurs :

– À deux aiguilles : artisane tricoteuse, laine française

– Calidoux Aroma Cosmétiques : savonnerie artisanale_-_ Claire Berteau: kimonos en saris indiens recyclés, accessoires_-_ De Volutes en Arabesques: bijoux, accessoires_

– Flavescent Candles Co : bougies et autres curiosités

– Grain de ficelle : bijoux, accessoires en dentelle et papier

– Just Murielle : sacs, bagages avec des pellicules de films_

– Karuna La Boutique : bijoux en pierre naturelle et acier inoxydable

– L’Asttrolabe : produits artisanaux de décoration

– L’Atelier Kréa’Dco : objets de décoration, meubles

– La caravane des senteurs : beauté, cosmétique

– Lili la main verte : art floral, végétaux et fleurs stabilisés

– Anthony Thévenoux : accessoires inspirés du voyage

– Verre et couleurs : artisanat d’art, verrier

– Heiata Tahiti : bijoux perle et nacre, sous Grain de Ficelle

Le Noël des enfants

photomaton de Noël en libre-service du 15 au 23 décembre

– Vendredi 15/12 à 18h :

Lancement des festivités de Noël – tartiflette et vin chaud offerts par la Ville.

Ambiance musicale et canon à neige.

Talence en lumières jusqu’à 21h : église, portail, jardin botanique, château Peixotto

Marché de Noël jusqu’à 21h : chalets gourmands, artisans d’art et créateurs, buvette Talence Evènements.

Lancement de la fresque de Noël au Forum des Arts et de la Culture : les enfants participent à l’élaboration d’une fresque de Noël, du vendredi 15 au vendredi 22/12.

– Samedi 16/12 à 12h30 :

apéro concert - « Les filles du 3e chantent Noël » spectacle musical

Talence en lumières jusqu’à 21h : église, portail, jardin botanique, château Peixotto

Marché de Noël de 11h à 21h.

– Dimanche 17/12 à 17h :

déambulation Olaf le bonhomme de neige (La Reine des neiges).

Talence en lumières jusqu’à 21h : église, portail, jardin botanique, château Peixotto

Marché de Noël de 11h à 21h.

– Mercredi 20/12 de 15h30 à 17h30 :

ferme pédagogique avec des petits animaux

– Mercredi 20/12 de 15h30 à 16h15 :

déambulation de Mickey et Minnie

Marché de Noël de 11h à 19h.

– Vendredi 22/12

de 18h30 à 18h45 : mini concert des chœurs d’enfants de l’École municipale de musique

de 14h à 21h : « Prends ta photo avec le Père Noël » au Forum des Arts et de la Culture.

Marché de Noël de 11h à 21h. (Nocturne)

– Samedi 23/12 de 15h30 à 17h30 ***: ***goûter avec le Père Noël, animation sculpture de ballons.

Marché de Noël de 11h à 21h. (Nocturne)

Place Alcalà de Henares (Talence Centre – Forum) Place Alcalà de Henares, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

